Musikschule und VHS Gemeinsame Aktion zum Holocaust-Gedenktag in Haan

„Der Holocaust – also der nationalsozialistische Völkermord an sechs Millionen Juden während des zweiten Weltkriegs – ist unauslöschlicher Bestandteil der deutschen Geschichte. Aber Antisemitismus ist kein, oder kein ausschließlich historisches Thema – er ist beinahe weltweit aktuell. Die öffentliche Debatte um die terroristischen Anschläge der Hamas gegen die israelische Zivilbevölkerung im Herbst 2023 zeigt erneut, dass antisemitische Denkmuster auch in der deutschen Gesellschaft quicklebendig sind.“ So steht es in der Einladung, mit der die Musikschule Haan auf die Veranstaltung hinweist, mit der sie am 27. Januar um 18 Uhr im Dieker Carré der Opfer des Nationalsozialismus gedenken will.