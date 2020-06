Haan : Gemeindehaus weicht Sozialwohnungen

Haan Die evangelische Gemeinde will auf ihrem Grundstück Flemingstraße 26 14 öffentlich geförderte Wohnungen bauen. Das Projekt stößt bei Politik auf viel Zustimmung und Lob.

Der Anteil der Sozialwohnungen beträgt in Haan (15.648 Wohnungen) rund 13 Prozent. Das liegt deutlich über dem Anteil in vergleichbaren Städten (10,7%) oder dem Landesschnitt (9,3%).

Genossenschaft in Neuss : GWG hat aktuell 249 Wohnungen in Bau

Baudenkmal in Neuss-Reuschenberg : Tagespflege in der Erlöserkirche geplant

Die Treppenhäuser wurden gemäß der Vorgabe der Barrierefreiheit hin geplant und verfügen jeweils über einen entsprechenden Aufzug. Alle Geschosse, sowie Keller und Tiefgarage sind barrierefrei erreichbar. Die Zufahrt zur Tiefgarage befindet sich, abgerückt vom Verkehrsknotenpunkt, an der westlichen Seite des geplanten Gebäudes. Dort sollen sechs von 16 Pkw-Stellplätzen untergebracht werden. Auch Fahrrad-Abstellplätze sollen sowohl in der Tiefgarage als auch oberirdisch entstehen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Haan nimmt im Moment viel Geld in die Hand. Sie will die Gemeindearbeit im Zentrum von Haan zusammenzuführen. Das ist das Ziel. Deshalb investiert die Gemeinde fast 2,5 Millionen Euro in die Sanierung und Erweiterung des Hauses an der Kirche an der Kaiserstraße. Anfang 2021 soll alles fertig sein.