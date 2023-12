Kirche in Schöller ist mehr als 1000 Jahre alt Gemeinde muss 2,5 Millionen für Sanierung zahlen

Denn nüchtern betrachtet ist es so: „Eigentlich können wir uns zwei historische Kirchen nicht leisten“, erklärt Burkhardt Ibach. Die Landeskirche unterstützt die anstehende Sanierung nicht, denn jede Gemeinde erhält die Kirchensteuer ihrer Gemeindemitglieder direkt zur Eigenverwaltung. Gruiten und Schöller zusammen zählen aber nur rund 2000 Gemeindemitglieder, „das reicht für eine solch aufwendige Sanierung natürlich nicht“. In Gruiten selbst sind es sogar schon lange nicht mehr die 300 Gemeindemitglieder, die es beispielsweise in den 90er Jahren einmal gab. „Sicher wird es auch Stimmen in Gruiten geben, die nicht damit einverstanden sind, dass wir nun gemeinsam für die Sanierung aufkommen sollen.“ Auch in Gruiten müsse das Gemeindeleben weitergehen, auch dort gibt es notwendige Renovierungsarbeiten, etwa am Pfarrhaus und an der Kita.