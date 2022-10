Drei Verletzte bei Unfall in Haan : Gefangenentransporter kracht in Bauernhof

Gefangenentransporter kracht in Bauernhof

Drei Verletzte bei Unfall in Haan

Haan Wenige Kilometer vor dem Ziel in der JVA Simonshöfchen ist am Dienstagnachmittag ein Gefangenentransporter vor einen Bauernhof gekracht. Drei Personen wurden verletzt.

Am Dienstagmittag sollte ein 39-jähriger Gefangener von Mülheim an der Ruhr aus zur Justizvollzugsanstalt Simonshöfchen nach Wuppertal gefahren werden. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache – jedoch ohne Fremdeinwirkung – verlor der 58-jährige Fahrer des Transporters auf der Vohwinkeler Straße im Haaner Ortsteil Gruiten die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Transporter geriet nach links von der Straße und prallte frontal in die Wand eines dortigen Bauernhofes.