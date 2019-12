Hilden Haan : Gebirgsverein wandert im neuen Jahr

Hilden/Haan Die Abteilungen Hilden und Erkrath-Haan geben ihr Programm für Januar 2020 bekannt.

Hilden Die Ortsgruppe Hilden lädt jeweils mittwochs zu leichten Wanderungen am Elbsee, Hasseler-/Benrather Forst und in die Ohligser Heide ein. Dauer etwa zwei Stunden, los geht es immer um 9.45 Uhr. Treffpunkte sind: Parkplatz Brockenstraße an Neujahr, Heidekrug (8. und 22. Januar) und am Elbsee-Parkplatz (15. und 29. Januar). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Darüber hinaus sind zwei Tageswanderungen im Januar vorgesehen: