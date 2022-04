Müllsammelaktion in Haan : In drei Stunden 20 Müllsäcke mit Unrat aus der Stadt gefüllt

Viele Helfer unterstützten am Samstag die Müllsammelaktion, die Sören Völker (2.v.r., Fa. Raddatz) organisiert hatte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Ein gutes Dutzend Helfer beteiligte sich Samstag an der Premiere der Müllsammelaktion, zu der die Gebäudereinigungsfirma Raddatz aufgerufen hatte.

Mit rund 15 tatkräftigen Unterstützern sorgten Mitarbeiter der Gebäudereinigungsfirma Raddatz am Samstag für ein bisschen mehr Sauberkeit in der Gartenstadt. Insgesamt 20 volle 120 Liter-Säcke brachten die freiwilligen Müllsammler am Mittag von ihrer dreistündigen Tour wieder mit. Die Aktion will Raddatz-Geschäftsführer Sören Völker nun regelmäßig wiederholen.

Von der Bahnhofstraße aus ging es für die drei Gruppen um kurz nach 10 Uhr zu verschiedenen Stationen: „Wir haben uns bei uns vor dem Büro getroffen, haben Warnwesten, Greifer und Müllbeutel verteilt und sind dann die Bahnhofstraße ein Stück gemeinsam runtergegangen“, beschreibt Raddatz-Geschäftsführer Sören Völker. Im Park Ville d’Eu, auf dem Karl-August-Jung Platz sowie am Neuen Markt, aber auch vor dem Waldorfkindergarten an der Friedrichstraße und der Grundschule Mittelhaan räumten die Freiwilligen fleißig Unrat und Müll auf. „Auf unseren Streifzügen haben wir keinen außergewöhnlichen Müll gefunden, sondern nur normalen Hausmüll, viele Glasflaschen besonders in den Blumenbeeten der Parks, reichlich Masken und am meisten Zigarettenstummel.“

Besonders dreckig fiel den Helfern der Parkplatz an der Ittertalstraße auf. „Im Großen und Ganzen muss man allerdings sagen, dass in der Stadt erstaunlich wenig herumliegt“, stellte der ehemalige Bürgermeister Knut vom Bovert erfreut fest. „Es scheint eine deutliche Besserung zu geben.“ Unter den freiwilligen Müllsammlern wirkten auch einige besonders junge Teilnehmer mit, die in Begleitung ihrer Eltern wie selbstverständlich der Umwelt zuliebe den Müll anderer Leute aufsammelten. „Mein Papa hat eine Glasscherbe gefunden“, erzählte ein kleiner Junge stolz, als die Gruppen nach getaner Arbeit wieder am Büro des Gebäudereinigungsunternehmens zusammenkamen, um sich bei einer Grillwurst und einem kühlen Erfrischungsgetränk zu stärken.