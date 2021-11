Feuerwehr im Großeinsatz : Großbrand in Haaner Innenstadt

Großbrand in Haaner Innenstadt

Haan Die Feuerwehr in Haan ist seit dem frühen Abend im Großeinsatz. In der Innenstadt brennt ein Gebäude, Einheiten aus den umliegenden Städten wurden zu Hilfe gerufen. Gegen 19 Uhr löst die Nina-Warnapp aus.

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr aktuell in Haan im Einsatz. In der Innenstadt brennt ein großes Gebäude, dabei soll es sich um eine Lagerhalle am Neuen Markt handeln.