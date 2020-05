Lockerung in Sicht : Gastronomen sehnen Eröffnung herbei

Haus Fabry in Hilden: Mario und Ivona Bustruc sitzen in ihrem leeren Restaurant. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Restaurantbetreiber und Hoteliers warten sehnsüchtig auf den von der Landesregierung angekündigten schrittweisen Neustart in der Gastronomie. Auch die Industrie- und Handelskammer drückt aufs Tempo.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

Alles war für ein tolles Geschäftsjahr vorbereitet. Im Januar hatte Mario Bustruc zusammen mit seiner Frau Ivona das Hotel/Restaurant „Haus Fabry“ an der Hülsenstraße von seinem Vater übernommen. Die beiden entschlossen sich, noch einmal kräftig zu investieren. Neben Anstrich und Ausstattung sollte auch eine Klimaanlage als Reaktion auf die immer wärmeren Sommer eingebaut werden. „Wir waren uns sicher, dass wir die Ausgaben wieder reinholen würden”, berichtet Ivona: „Schließlich war 2020 ja als das Jahr der besonders großen Messen angekündigt worden.“

Was dann passierte, ist hinlänglich bekannt und hat die Bustrucs ebenso getroffen wie die meisten anderen Gastronomen in Hilden und Haan. Mario und seine Frau haben sich mit Gerichten zum Abholen und dem vor einigen Wochen wieder geöffneten Hotelbetrieb zumindest einigermaßen so über Wasser halten können, dass ein Teil der laufenden Kosten gedeckt werden konnte. „Aber jetzt muss langsam etwas passieren“, betonen sie – sonst gehe irgendwann auch ihnen die Luft aus: „Wir brauchen schnell eine Wiedereröffnung der Gastronomie.“

Info IHK zeigt die Folgen für die Gastronomie auf Die Lage werde umso prekärer, je länger der Lockdown anhalte, sagt die Industrie- und Handelskammer. Laut Umfrage werden in drei bis sechs Monaten werden rund 85 Prozent aller befragten Betriebe im Kreis Mettmann insolvenzgefährdet sein.

Nordrhein-Westfalen hatte am Mittwoch angekündigt, mit einem Drei-Stufen-Plan ab dem 4. Mai schrittweise die durch das Coronavirus bedingten Einschränkungen für den Tourismus, die Gastronomie und die Hotellerie zurückzunehmen. Eingeleitet werden soll die Öffnung mit Zoos, Klettergärten oder anderen touristischen Outdoor-Aktivitäten, hieß es. In einer zweiten Phase sollen dann Restaurants und mit eingeschränkter Nutzung Ferienwohnungen und Hotels folgen.

Dass höchste Eile geboten ist, belegt eine aktuelle Umfrage der Industrie-und Handelskammer bei knapp 300 Unternehmen aus Gastronomie, Hotellerie und Dienstleistern rund um Reisen, Messen, Event-, Unterhaltungs- oder Sportveranstaltungen in Düsseldorf und im Kreis Mettmann. Im Kreis Mettmann rechnet danach jeder Zweite mit Umsatzrückgängen von über 50 Prozent in diesem Jahr, die Reise- und Messeveranstalter gehen sogar von über 80 Prozent Umsatzeinbußen aus. Sollte der Stillstand weiter anhalten, so schätzen knapp 25 Prozent der Unternehmen im Neanderland und sogar fast die Hälfte aller Gastronomiebetriebe, dass sie in acht Wochen insolvenzgefährdet sind.

„Insbesondere die Gastronomie benötigt also dringend eine Perspektive, die sich jetzt andeutet. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent für Speisen in Restaurants und Gaststätten lasse die Gastronomen etwas aufatmen, sofern sie – wie in Aussicht gestellt – ab 4. Mai wieder öffnen dürfen“, sagt Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen.

Die Bustrucs schildern skurrile Situationen, die die momentane Regelung für Ihr Unternehmen mit sich bringt: Selbst die zurzeit wenigen Hotelgäste – meist nur einige Geschäftsreisende – dürfen nicht im Restaurant essen. „Sie dürfen aber bei uns aus der Speisekarte auswählen und sich das Essen dann mit aufs Zimmer nehmen“, erläutert Ivona Bustruc. Die Übergangs-Regelungen seien auf Dauer weder besonders praktikabel noch ausreichend.

Dies belegen auch die Zahlen: Eine teilweise Wiedereröffnung des Betriebs hilft laut IHK-Umfrage nur rund der Hälfte der befragten Unternehmen. Die andere Hälfte benötigt eine Wiederaufnahme von 75 Prozent ihrer Kapazität oder mehr.

In den Stadtverwaltungen sieht man das Problem mit gemischten Gefühlen. So erklärt die Stadt Haan beispielsweise auf Anfrage: „ Uns als Stadt sind die Sorgen und Nöten der Gastronomiebetriebe hier sehr bewusst.” Haan lebe von der Vielfältigkeit seines Gastronomieangebotes „und wir würden uns sehr freuen, wenn die Restaurants und Cafés wieder öffnen könnten”. Gleichzeitig äußert die Stadt aber auch Verständnis, „dass das Land diese Lockerungen erst vornehmen kann, wenn die Pandemiezahlen das zulassen. So schwer es fällt, Sicherheit geht hier vor”.

Auch Hildens Bürgermeisterin Birgit Alkenings (SPD), hält eine schrittweise und vorsichtige Öffnung von Restaurants überhaupt nur dann für möglich, wenn die Reproduktionszahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen nicht gestiegen sei: „Ich kann verstehen, dass die Schließungen sowohl für die Gatronomie als auch für die Menschen, die gerne wieder ausgehen würden, sehr schwer sind”, räumt Alkenings ein. „Aber zur Vermeidung von Infektionen hat immer noch Kontaktvermeidung höchste Priorität.”