Auf dem Dorfanger Ganz Gruiten feiert seine Dorfkirche

Am 5. Oktober 1721 fand der erste Gottesdienst an der heutigen Paster-Vömel-Straße im Dorf Gruiten statt. Dass das Jubiläum erst jetzt stattfand, lag am Starkregenereignis von 2021 (wir berichteten). Zwei Tage lang gab es Kaffee und Kuchen, Bier und Bratwurst, Posaunenmusik und Programm für Klein und Groß. Vom Kirchplatz über den Dorfanger bis zum Kindergarten konnte bei schönstem Spätsommerwetter viel entdeckt werden. Um Punkt 14 Uhr läutete der Posaunenchor den Nachmittag ein und Pfarrer Hanno Nell begrüßte die Gemeinde mit Psalm 84 aus dem Alten Testament. „Unzählige Psalme sind hier erklungen in den letzten 302 Jahren. Und ich freue mich über alle Menschen, die sich engagiert haben, damit unsere Vor-vor-vorfahren diese Kirche mit dem Posaunenengel bauen konnten“.