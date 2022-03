Konzert in Haan : Die Band Gambit feiert Reunion in Rockin‘ Rooster Club

Die Band Gambit hat im Rockin‘ Rooster Club in Haan ein Reunion-Konzert gegeben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Dreißig Jahre nach nach dem legendären Gambit-Konzert anlässlich der 1. Haaner Rocknacht im Jugendhaus an der Alleestraße traten die Rock-Recken noch einmal auf.

Von Bernd Schuknecht

Gambit, lokale Vertreter gitarrenlastiger Rockmusik im Stil der 80er und 90er Jahre, bierselig, laut und schmutzig, kündigt Martin Wendler, Rockin`-Rooster-Crew-Mitglied im mit rund 100 Fans ausverkauften Club an. Dreißig Jahre nach nach dem legendären Gambit-Konzert anlässlich der 1. Haaner Rocknacht im Jugendhaus an der Alleestraße ließen sich die Rock-Recken, die damals kurz vor einem Plattenvertrag mit einer großen Plattenfirma standen und durch zahlreiche Konzerte, unter anderem in der Düsseldorfer Philipshalle, regional bekannt wurden, zu einer Reunion überreden. „Während viele Bands während der Corona-Pandemie eher Probleme hatten, überhaupt weiterzumachen, wollten wir es einfach nochmal wissen“, sagt im Gespräch hinter der Bühne Sänger Michael Richter. „Die erste Probe war magisch, ein klassisches Beispiel von Muscle Memory, denn jeder von uns wusste bei jedem Song sofort, was zu tun war“, ergänzt Schlagzeuger Klaus Mertens.

Nach der soliden Vorstellung der Hildener Band Solid Brain Club empfängt freudiger Vorschussapplaus die Haaner Lokalmatadoren von Gambit, die mit wenigen Intro-Takten die Spannung beim Publikum noch erhöhen. Dann legt das Quartett explosionsartig los, als wäre plötzlich ein Korken unter dem Hochdruck von Champagner weggeflogen. Stefan Lange schenkt perlende Gitarrenläufe, die sich mit kantigen Riffs abwechseln, aus, während Bassist Sigy Simon und Klaus Mertens für die rhythmisch brodelnde Energiezufuhr sorgen. Das Soundkonzept lässt Erinnerungen an Van Halen, Aerosmith sowie weitere Heroen der amerikanischen Rockszene der Achtziger wach werden. Stimmlich wechselt Michael Richter zwischen dem vokal meist breitbeinig daherkommenden David Lee Roth und dem rauen Meckern eines Roger Chapman, das insbesondere bei langsameren Songs wie etwa „Easy Come, Easy Go“ oder „Winter in July“ dominiert. Wenn sich der 62-Jährige in kopfstimmige Höhen aufschwingt, dann klingt es auch schon mal nach Deep-Purple-Frontmann Ian Gillan. Die Band wandelt Churchills Lebensdevise „Strictly no sports“ selbstbewusst in „Strictly no keyboards“ um und vermeidet so, sich in diffusen Soundflächen zu verzetteln, sondern spielt stattdessen strikt druckvoll geradeaus. Griffige

Hooklines und ein eingängiger, mehrstimmiger Gesang besorgen den Rest und sorgen für beste Stimmung unter den Fans, die auch immer wieder im Rhythmus mitklatschen. Extra Beifall gibt es für Richters Ansage, den Titel des Songs „Rock the Gun“ kriegsbedingt in „Fuck the Gun“ umzubenennen.

„Die Band war für mich eine Überraschung, aber bislang hatte ich viel Spaß, wie eigentlich immer, denn ich kann mich zu den Stammgästen des Rockin` Rooster Clubs zählen“, sagt Silke. „Auch ich finde das Konzert klasse, aber bei so vielen Menschen auf vergleichsweise engem Raum, da höre ich lieber von hier draußen zu“, erklärt Marco.

Wer das Konzert verpasst hat, hat aber in der Zukunft noch die Gelegenheit zu einem Wiederhören. „Es kann wieder losgehen, denn wir haben die Möglichkeit den Proberaum der Haaner Bandkollegen von Samhawkens zu nutzen“, gibt Michael Richter seinen freudig überraschten Bandmitgliedern bekannt.

Ursprünglich sollte das Reunion-Konzert von Gambit bereits am 18. Dezember 2021 stattgefunden haben, musste aber wegen der Corona-Beschränkungen auf den 26. März 2022 verschoben werden. Allerdings absolvierte Gambit am 20. März gleichsam als Warm-Up ein Rockin`-Rooster-Benefiz-Konzert zugunsten der Opfer des Ukraine-Kriegs auf dem Neuen Markt, das insgesamt 12.300 Euro an Spenden einbrachte.