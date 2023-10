Geldsorgen GAL will Bau der Polizeiwache stoppen

Andere stellen das Projekt schon seit längerem in Frage: So hatte die WLH mehrfach kritisiert, die Stadt setze falsche Prioritäten, indem sie den Bau einer Polizeiwache vorantreibe, „die immer nur mit Bezirksdienstbeamten bis 16 Uhr besetzt sein wird“, aber erhebliche Verzögerungen beim dringend benötigten Feuerwehrgerätehaus-Neubau in Gruiten hinnehme.