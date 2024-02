Parkraum in Haan GAL will Anwohnerparken ausweiten

Mitglieder von Car-Sharing-Organisationen sollen in Haan künftig einen Anwohnerparkausweis beantragen können. Das ist einer von zahlreichen Vorschlägen zur Parkraumbewirtschaftung in der Gartenstadt, die die GAL jetzt als Grundlage für die Erarbeitung eines neuen Konzepts zusammengestellt hat. Für die Sitzung des Umwelt-und Mobilitätsausschusses am Mittwoch, 21. Februar, hat die Fraktion einen eigenen Tagesordnungspunkt dazu beantragt, in dessen Verlauf die Stadtverwaltung zunächst einmal berichten soll, wie die aktuelle Regelung denn überhaupt aussieht.