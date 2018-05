Haan: Gärtner und Angehörige spielen Katz und Maus

Haan An den Rasengräbern auf dem Waldfriedhof wird immer wieder verbotenerweise Grabschmuck abgelegt.

Es ist jedes Mal das gleiche Ritual: Bevor die Mitarbeiter des Bauhofes die Grasflächen der Rasengräber auf dem städtischen Waldfriedhof mähen können, müssen sie zunächst die Grabstellen abgehen und die Gegenstände einsammeln, die Angehörige auf den ebenerdig verlegten Grabsteinen abgestellt haben. Darunter finden sich Gestecke, Grablampen, kleine Gedenksteine in Herzchenform oder auch Schnittblumen in Steckvasen. Die Beigaben werden dann von den Mitarbeitern auf den eigens dafür eingerichteten gepflasterten Sammelflächen deponiert. Das ist nicht nur lästig, das kostet auch viel Zeit. 15 bis 18 Mal wiederholt sich während der Wachstumsphase zwischen April und Oktober dieses Ritual.

Dabei verstößt das Ablegen von Grabschmuck an Rasengräbern gegen die Friedhofssatzung. Darauf weist die Stadtverwaltung nun erneut hin. Denn dabei handelt es sich um eine Bestattungsform, bei der die Angehörigen bewusst auf eine individuelle Grabgestaltung verzichtet haben und die Pflege der Friedhofsverwaltung überlassen. "Doch viele Angehörige halten sich nicht an die Auflagen, keine Gegenstände an den Platten abzulegen", erklärt Stadtsprecherin Sonja Kunders. Das jedoch erschwere die Arbeit der Friedhofsgärtner ungemein. Und: "Es kommt häufig vor, dass selbst Schmuck, den die Mitarbeiter beiseite gestellt haben, mehrmals zurück gelegt wird", bestätigt auch ihr Kollege Jürgen Simon. Obwohl an den Eingängen auch Schilder auf dieses Ablegeverbot in den Sommermonaten hinweisen.