Haan : Zur Erzieherin geboren

Viele Kinder und Eltern sagten Kita-Leiterin Gabi Vömel (Mitte) Lebewohl. Auch Oke (3 Jahre, links) und Erik (6). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Gabriele Vömel geht nach 23 Jahren als Leiterin des evangelischen Kindergartens in Gruiten in den Ruhestand.

Zum Abschied gab es von den Kindergartenkindern eine mit bunten Bildern liebevoll bemalte Glasschüssel. „Ich weiß, wieviel Arbeit darin steckt“, kommentierte Gabriele Vömel gerührt das Geschenk. „Wieviel denn?“ fragte einer ihrer Schützlinge forsch nach – und sorgte damit für gelöstes Lachen unter den Gästen. Beim einen oder anderen mag das womöglich den sprichwörtlichen Kloß im Hals verhindert haben. Denn Anlässe wie diese sind schließlich oft auch mit Wehmut verbunden: 30 Jahre lang hatte Gabriele Vömel als Erzieherin im Kindergarten der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Gruiten – seit 1. Januar 2019 Gruiten-Schöller – gearbeitet, und seit 1996 die Einrichtung am Heinhauser Weg geleitet. „Mit viel Herz“ habe sie diese Aufgabe ausgefüllt, betonte Pastor Hanno Nell gestern Morgen beim Familiengottesdienst in der Kirche im Dorf. „Du warst Seelsorgerin für Kinder und Eltern“, würdigte er Vömels Arbeit vor den zahlreichen Familien, die in das kleine Gotteshaus geströmt waren – und die künftige Ruheständlerin auch in ihre Fürbitten einschlossen. „Wo ich gehe, bist Du da“, sangen Groß und Klein für die scheidende Kita-Leiterin.

Und viele Gottesdienstbesucher zogen nach dem Schlusssegen weiter zur eigentlichen Abschiedsfeier in den Kindergarten am Dorfanger. Dort dankten weitere Weggefährten der 61-Jährigen. Sie sei „zur Erzieherin geboren“, zollte ihr das Presbyterium das wohl größtmögliche Lob, Kolleginnen hoben ihre „Besonnenheit gegenüber den Eltern“ und ihre Verlässlichkeit im Umgang mit der Belegschaft hervor. Ohne Furcht habe sie sämtliche Herausforderungen angepackt und neue Ideen eingebracht – und in all den Jahren kaum einen der freitags stattfindenden Kindergottesdienste versäumt. Natürlich durfte auch ein inbrünstig vorgetragenes Ständchen von Kindern und Erzieherinnen nicht fehlen.

Info Kindergarten im Dorf Gruiten Die Einrichtung betreut aktuell 110 Tageskinder in sechs Gruppen. Drei davon sind im restaurierten Gebäude einer alten Weberei am Heinhauser Weg 8 untergebracht, die Gruppen vier und fünf im evangelischen Gemeindehaus an der Prälat-Marschall-Straße. Hinzu kommt eine Waldgruppe (Vohwinkeler Str.).

1958 in Haan geboren ließ sich Gabriele Vömel an der Fachschule für Sozialpädagogik in Mettmann zur Erzieherin ausbilden. Nach einem Anerkennungsjahr in Düsseldorf bei der Arbeitsgemeinschaft zur Verbesserung der Umwelt arbeitete sie von 1978 bis 1981 im städtischen Kinderheim „Der Waldhof“ in Remscheid. In der evangelisch-reformierten Gruitener Kirchengemeinde ist sie im Presbyterium engagiert – ebenso wie zuvor auch ihr Ehemann Wolfgang.