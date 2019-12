Aus dem Polizeibericht : Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Foto: dpa/Nicolas Armer

Haan Ein 69-jähriger Mann ist am Montagabend bei einem Unfall auf der Nordstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein 62 Jahre alter Autofahrer mit seinem Opel die Ellscheider Straße in Richtung Haan-Stadtmitte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An der Kreuzung Nordstraße/Feldstraße stoppte er seinen Opel an der Rot anzeigenden Ampel. Als diese auf Grün umschaltete, bog er nach links in die Nordstraße ein. Dabei stieß er mit dem 69 Jahre alten Fußgänger zusammen, welcher an der ebenfalls Grün anzeigenden Fußgängerampel die Nordstraße überquerte. Der 69-Jährige stürzte zu Boden und wurde dabei schwer verletzt. Der Verletzte wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär behandelt wird.

(-dts)