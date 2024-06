Fußball EM 2024 EM-Saxofonist kommt aus Haan-Gruiten

Der 30-Jährige hat in den Niederlanden an der ArtEZ Hochschule in Arnheim Jazz und Pop-Saxophon studiert und war bis vor Kurzem Lehrer an einer Musikschule. Doch den Job verlor er, einem seiner Instagramposts nach, wegen einer neuen TVöD-Reglung. Zum Glück hat er gleich mehrere Standbeine, auf die er zurückfallen kann. Er ist nämlich nicht nur Eventsaxofonist, sondern hat auch mit seinem besten Freund Marius Trapp zusammen die Marke Saxofonmarke „Stalaxy“ (Sitz in Haan) ins Leben gerufen.