Aufführung am kommenden Wochenende Theater-Erlebnis in der Waldorf-Schule

Seit einem halben Jahr proben die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse an der Freien Waldorfschule an dem in Venedig spielenden Theaterstück „Herr der Diebe“. Auch die Licht- und Tontechnik sowie das Schneidern der Kostüme (mit Unterstützung ihrer Klassenlehrerin) liegt in der Hand der Achtklässler.