Brauchtum in Haan Familien-Karnevalszug sucht Teilnehmer

„Ohne Krankenhaus und ohne Geld regieren die Narren die Welt“, so heißt das Motto des Familien-Karnevalszuges, der am Tulpensonntag, 11. Februar, durch die Haaner Innenstadt ziehen soll. Allerdings nur dann, wenn sich bis dahin noch einige weitere Teilnehmer finden. „Es wäre so schade, wenn diese großartige Veranstaltung ausfallen würde“, sagt Jugendreferent Peter Burek, der Hauptverantwortlicher für den Familien-Karnevalszug ist.