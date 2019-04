Haan : Haaner Polizei hat neuen Wachleiter

Wolfgang Nellen kennt sich in Haan gut aus. In seiner bisherigen Dienstzeit wechselte er mehrfach zwischen den Dienststellen Erkrath, Haan und Hilden hin und her. Foto: Koehlen, Stephan (teph)

HAAN Hauptkommissar Wolfgang Nellen stellte sich am Dienstag offiziell bei der Bürgermeisterin im Rathaus vor. Nellen ist Nachfolger von Bernd Preuss.

Der neue Wachleiter der Polizeistation Haan in der Dieker Straße ist Hauptkommissar Wolfgang Nellen. Am Dienstag wurde er im Haaner Rathaus von Bürgermeisterin Bettina Warnecke und Landrat Thomas Hendele offiziell begrüßt. Schon seit Oktober macht der 48-Jährige die Straßen in Haan sicher. Er hat die ersten Kontakte zur Verwaltung und zu den Bürgern aufgenommen. Und auch beim Haaner Familienkarneval war er mit seinen Kollegen bereits vor Ort. „Ich bin froh und glücklich, mich jetzt offiziell als Haaner Wachleiter vorstellen zu können“, sagt der frischgebackene Teamchef. Dass „Haan eine Stadt ist, in der man prima leben kann“ weiß Wolfgang Nellen aus seinen vorherigen Einsatz-Tätigkeiten. Denn tatsächlich ist Nellen zwischen den Dienststellen Erkrath, Hilden und Haan mehrmals hin und her gesprungen – daher die genauen Haaner Ortskenntnisse. Zudem ist Wolfgang Nellen der Einsatzleiter der örtlichen Präventionsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Telefon-Trickbetrügern, die in den letzten Monaten vermehrt im Kreis Mettmann aktiv sind.