Frühstückstreffen in Haan Über die Macht der Gedanken sprechen

Welche Macht Gedanken über uns ausüben, will Birgit Fingerhut am Samstag, 20. April, den Zuhörerinnen beim Frühstückstreffen für Frauen in Haan in ihrem Referat vermitteln. „Gedanken können beflügeln, aber andererseits auch alle Lebensfreude entziehen. Wie man es lernt, nicht Opfer seiner Gedanken zu werden und welche Rolle dabei eine Gottesbeziehung spielen kann, wird Birgit Fingerhut aus eigener Erfahrung weitergeben“, teilen die Veranstalter mit. „Wer gern die Zusammenhänge zwischen Denken, Fühlen und Handeln verstehen möchte, findet hier die richtigen Antworten.“