Anmeldung ab sofort möglich Frühstücks-Treffen nimmt das Trösten in den Blick

Warum Menschen sich immer wieder schwer tun, sich selbst und andere zu trösten, ist Thema eines Vortrags, den Marion Buchheister am Samstag, 6. Mai (9.30 Uhr), beim nächsten Frühstücks-Treffen für Frauen in den Räumlichkeiten an der Ellscheider Straße 42-46 hält. Sie ist Erzieherin mit Ausbildung im Bereich Seelsorge und psychologische Beratung und seit 30 Jahren als Referentin bei Frühstückstreffen und in der kirchlichen Erwachsenenbildung unterwegs. Die Besucherinnen können sich wieder auf ein liebevoll vorbereitetes Frühstück und viel Zeit zum Austausch miteinander freuen. Eine kostenlose Kinderbetreuung steht ebenfalls zur Verfügung. Einlass ist ab 8.45 Uhr.