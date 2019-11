Haan : Nicola Günther arbeitet jetzt bei der GAL mit

Haan Die frühere Vorsitzende der FDP-Ortsverbandes Haan ist aus der Partei ausgetreten und wird fortan bei der Grün-Alternativen Liste (GAL) mitarbeiten. Sie sehe ihre „politische Zukunft eben nicht mehr in der FDP“, heißt es in einer Stellungnahme zum RP-Artikel über den Rücktritt vom Vorstandsamt.

Und weiter: „Weder für mich noch für die meisten Menschen, die mich wirklich ,hören’, ist dieser Schritt plötzlich oder überraschend. Mein Wunsch, mein Antrieb ist doch der nach Veränderung. Veränderung in eine Richtung, die dem Bürger das Gefühl gibt, mitgenommen und ernst genommen zu werden. Denn für wen, wenn nicht für ,uns’ Haaner sind denn die Ratsmitglieder gewählt?“ Bei der FDP erkenne sie „leider nicht den Mut zur Veränderung dessen, was halt in Haan ,immer schon so läuft’“, äußert sich Nicola Günther. Hinzu komme, dass seit ihrer Wahl im April „die FDP-Fraktion so manche Entscheidung getroffen bzw. mitgetragen hat, die ich so nicht mittragen konnte“. In einem Punkt blickt sie positiv zurück: „Ohne die FDP, die mir viel Vertrauen geschenkt hat, wäre mir allerdings auch sicher nie bewusst geworden, dass ich mich für Haan und die Haaner so engagieren kann und möchte. Dafür bin und bleibe ich der FDP dankbar.“