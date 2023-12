Gastronomie in Haan Sofie und Ioannis schließen die Friedrichstuben

Die Weihnachtsfeiern, die für dieses Jahr schon lange im Voraus in ihrem Restaurant gebucht waren, haben die beiden natürlich noch ausgerichtet, zuverlässig wie immer. „Wir haben immer gearbeitet, immer. Wir hatten immer Kraft und Energie.“ Auch in Griechenland hatten beide teils zwei Jobs. Durch das Kinderrheuma ihrer ältesten Tochter floss das meiste Geld damals allerdings in Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte, die in ihrer Heimat selbst bezahlt werden mussten. Plus: „Wir wollten unseren Töchtern ein besseres Leben ermöglichen“, erklärt Sofie. An ihrem 30. Geburtstag an einem eiskalten Januartag mit meterhohem Schnee und bis zu Minus 19 Grad landeten die beiden in Köln. „Da habe ich angesichts dieser Wahnsinnskälte natürlich kurz gedacht: ,Was machen wir da eigentlich?“