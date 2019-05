Haan : Friedrichstraßenfest lockt und 168 radeln rund um Haan

Haan Dirk Flügel vom Verein „Wir für Haan“ freute sich, als er die Teilnehmerzahl an der inzwischen 38. Radtour „Rund um Haan“ sah. „168 Teilnehmer und das bei dem trüben Wetter“, sagt er bei der Ziehung der Sieger, „das kann sich sehen lassen.“ Die etwa zwanzig Kilometer lange Strecke rund um Haan ist so ausgelegt, dass sie auch von Kindern und untrainierten Radlern gemeistert werden kann.

„Deshalb haben wir in den letzten Jahren immer die gleiche Strecke“, erklärt Flügel. Es geht bei dieser Radtour keineswegs darum, als Erster durchs Ziel zu fahren. „Die Teilnahme zählt“, betont Antje Hennig, eine der freiwilligen Helfer. Es geht darum, sportlich tätig zu sein und das in Verbindung mit der schönen Landschaft rund um Haan.

Deshalb haben alle Teilnehmer die Chance auf einen Preis. „Wir haben sieben Preise in diesem Jahr, die am Ende ausgelost werden“, verrät Antje Hennig. Ist der Verein „Wir für Haan“ auch der Veranstalter der Radtour, so geht es ohne Hilfe nicht. Die Freiwillige Feuerwehr baut den Stand auf und ab, die Haaner Kindertagespflege betreut einen Streckenposten, die Polizei sorgt für die nötige Sicherheit auf der Strecke. „Wir wissen noch nicht, ob wir die Radtour auch im nächsten Jahr noch durchführen können, weil die Polizei dann nicht mehr für private Veranstaltungen tätig werden darf“, sagt Dirk Flügel. Dann müsste der Verein einen Sicherheitsdienst engagieren.

Alle Teilnehmer kamen heil ins Ziel. Fritz Schlafke war einer von ihnen. „Es war eine super Organisation und super ausgeschildert“, lobt er. Schon im vergangenen Jahr ließ er sich von Freunden und ihren Kindern überreden, an der Radtour teilzunehmen. „Das hat so viel Spaß gemacht“, erzählt er. Also hat er sich in diesem Jahr wieder auf den Drahtesel geschwungen. „Es war nicht anstrengend“, gibt Fritz Schlafke zu.