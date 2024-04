Friedrichstraßenfest in Haan Initiatorin Sofie hält ihr Versprechen

Ihre linke Hand trägt sie wegen einer Verletzung momentan in der Schlinge, außerdem hat sie ihr Lokal „Friedrichstuben“ bereits im Dezember vergangenen Jahres geschlossen. Doch das hält Sofie Papapetrou nicht davon ab, auch in diesem Jahr noch einmal das beliebte Friedrichstraßenfest gemeinsam mit ihrer Familie zu organisieren: „Ich habe das versprochen – und was ich verspreche, das halte ich auch“, teilte sie jetzt, knapp zwei Wochen vor dem Fest, mit.