Haan : Fans freuen sich auf Friedrichstraßenfest

Haan Griechisches Temperament hat bewirkt, dass es in Haan seit zehn Jahren ein so beliebtes Straßenfest gibt.

Vom 30. April bis 1. Mai wird rund um die Friedrichstuben geschwoft, getanzt, getrödelt und Tombola-Lose gekauft. Die Wirtin der griechischen Gaststätte, Sofie Papapetrou, ihr Mann und ihre drei Töchter organisieren das Straßenfest. Unterstützt werden sie dabei vom Verein „Wir für Haan“, der in diesem Jahr am 1. Mai zum 38. Mal die Radtour „Rund um Haan“ organisiert. Tourstart und -ziel ist die Friedrichstraße. Damit aber nicht genug. Am 27. und 28. April feiert Familie Papapetrou das 20-jährige Jubiläum der Friedrichstuben. Und außerdem am 28. April das griechisch-orthodoxe Osterfest. Gläubig und traditionsbewußt sind die griechischen Haaner. Sie haben nicht vergessen, woher sie kommen und sie wissen, wohin sie gehören. Wenn Sofie Papapetrou von ihren Anfängen in Haan erzählt, hören die Geschichten nicht auf. Vom Wirte-Ehepaar Ottfried und Barbara Foest, das eine beinahe hundertjährige Gaststättentradition in Haan verkörperte, haben sie die Gaststätte anfangs gepachtet und später das Haus gekauft. Vom Wirtshaus für Skatspieler und Knobler aber wollten sich die Griechen im Laufe der Jahre absetzen und gutes griechisches Essen servieren. Die Erfolgsstory nahm ihren Lauf, nicht nur wegen des guten Essens, sondern auch, weil die Papapetrous gediegene Geschäftsleute sind. „In all dieser Zeit war die Stadt Sparkasse Haan immer an unserer Seite“, sagt Sofie Papapetrou. Und Vorstandsmitglied Mark Krämer und sein Mitarbeiter Tommaso Paparo hören das Kompliment während der Pressekonferenz gerne. Inzwischen wurde auch ein Grundstück der Stadt Haan hinter der Gaststätte gekauft, wo ein geräumiger Biergarten errichtet wurde.