Schulleiterin aus Haan : Friederike von Wiser sagt „Tschüss“

Die langjährige Leiterin des städtischen Gymnasiums Haan, Friederike von Wiser, geht in den Ruhestand. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Friederike von Wiser hat am Freitag ihren letzten Arbeitstag. Die Pädagogin hat 14 Jahre lang das städtische Gymnasium in Haan geleitet. „Natürlich habe ich auch Angst vor dem, was kommt. Ich habe schließlich noch nie nicht gearbeitet.“