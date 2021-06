Demo in Haan : Fridays For Future fordert Ende von „schneller, höher, weiter“

Start am Neuen Markt: Es war die erste FFF-Demo in Haan seit langer Zeit, bei der nicht Fahrrad gefahren wurde. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan „Fridays For Future“ findet nach langer Pause wieder in Haan statt. Die Teilnehmer ziehen zu Fuß vom Neuen Markt über die Kaiserstraße und durch den Schillerpark.

Heilfroh waren die Haaner Aktiven von „Fridays for Future“, endlich wieder aktiv sein zu können. Wegen der Corona-Pandemie hatte die letzte Fahrrad-Demo am 25. März stattgefunden. Jetzt ging es wieder zu Fuß durch die Haaner Innenstadt. Weil die Zahl der Teilnehmer über 20 lag, erlaubte die Polizei den Demo-Zug über die zu dieser Zeit stark befahrene Kaiserstraße.

Auf ein Treffen während der Schule habe man in diesen schwierigen Zeiten verzichtet, weil man „keinen Stress machen wolle“, sagte Jonas Lütz. Darum sei die Demo auf 16 Uhr angesetzt worden. Von Anfang an sind er uns eine Schwester Nadine Lütz – beide Studiernde in Köln und Aachen – bei den Haaaner FFF-Aktivitäten dabei. „Es muss sich etwas ändern“, sind sich die Geschwister mit den anderen Demonstranten einig. Und Jonas Lütz fügt hinzu, dass sie in der Haaner Politik auch tatsächlich gehört werden und auch zu Wort kommen können.