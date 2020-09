Brauchtum : Freizeitspaß startet mit süßer Überraschung

Haan Riesengroße Lebkuchenherzen mit der Aufschrift „Haaner Freizeitspaß“ wurden am Samstag bei der offiziellen Eröffnung der kleinen Haaner Kirmes auf dem Ostermann-Gelände an alle anwesenden Besucher der ersten Stunde verteilt.

Natürlich ist das, was da auf abgezäuntem Gelände hinter dem Ostermann-Küchenstudio stattfindet, keine Haaner Kirmes. Soll sie auch nicht sein. Aber sie ist eine bewunderswerte, positive Reaktion auf unser eingeschränktes öffentliches Leben in Pandemie-Zeiten.

Den Kindern war es recht und den Erwachsenen auch. „Wir sind hier, weil wir Entzugserscheinungen haben“, sagte die Haanerin Elke Braun. Als sie vor ein paar Tagen in Haan den Geruch von Gebrannten Mandeln wahrgenommen habe, habe sie eine Gänsehaut bekommen. Und ihr Bruder Peter Huhn fügte hinzu, es sei wichtig, die Schausteller in diesen Zeiten zu unterstützen.

Die Schaustellervereine und -verbände aus Wuppertal, Solingen und Düsseldorf haben diese kleine Haaner Kirmes gemeinsam ins Leben gerufen und in der Gartenstadt viele Unterstützer gefunden. Rolf Fuhrmann, der Vorsitzende des Wuppertaler Schaustellervereins, war bei der Eröffnung am Samstag allgegenwärtig auf dem 10.000 Quadratmeter großen Ostermann-Gelände. Für ihn und seine Familie bedeutet der zehntägige Haaner Freizeitspaß viel. Mit ihrem großen Getränkestand, der sonst auf der Haaner Kirmes neben der Sparkasse seinen Stammplatz hat, und dem stets beliebten Kindervergnügen Entenangeln sind sie hier vertreten. Familie Fuhrmann und mit ihnen alle 29 Freizeitspaß-Schausteller am Ostermann-Quartier setzen auf die Haaner und ihre große Kirmes-Leidenschaft.