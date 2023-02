Karneval in Haan Frauenkarneval steht vor dem Aus

Ob es an der Corona-Pandemie liegt oder an anderen Hintergründen, lässt sich nicht wirklich sagen. Nur eins ist sicher: Die zwei Jahre Zwangspause haben dem Frauen-Pfarrkarneval nicht gut getan. Nun müssen alle Anfragen nach Eintrittskarten und nach der Veranstaltung an sich mit einem bedauernden Kopfschütteln beantwortet werden. Der Frauen-Pfarrkarneval, der so beliebt war, dass noch 2019 nur fünf Karten pro Person verkauft werden konnten, nimmt Abschied und wird nach fast fünfzig Jahren nicht mehr stattfinden können.