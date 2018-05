Haan : Frauen-Union holt Kabarett ins Haaner Becherhus

Haan Auf Einladung der Frauen-Union kommt am 16. Mai, um 19.30 Uhr, "große Weltpolitik" in Form von Kabarett ins Haaner "Becherhus". Britta von Anklang und Andreas Breiing sind "Die Buschtrommel" mit dem Programm "Dumpf ist Trump(f) ob rechts, ob links: Hauptsache geradeaus!" schlagen sie den Bogen sehr humoristisch, bissig und aktuell von Trump über Erdogan bis hinab in die Niederungen der deutschen Politik. Selbstredend fährt Frau von Anklang als Gutmensch elektrisch, während Wutbürger Breiing seine Biobrötchen mit 'nem tiefergelegten SUV holt.

Sie isst vegetarisch, er täglich Blutwurst. Dabei gleicht die Mimik von Breiing einem Mr. Bean, während Tanz und Gesang der Frau von Anklang an Corti und die Callas erinnern. "Die Buschtrommel bietet ein immer sehr aktuelles und treffgenaues Programm", so Brigitte Heuser, Frauen-Unions-Vorsitzende in Haan. Tickets kosten im Vorverkauf 17 Euro (Abendkasse: 20 Euro). Bestellung per E-Mail über " Brigitte.heuser@sedon.de".

(-dts)