Haan : Frauen Union schaut sich Gartenbaumschule an

Ein Teil der Selders-Kulturen. Foto: Selders

Haan Die Frauen-Union Haan besucht am Donnerstag, 5. März, 19 Uhr, die Gartenbaumschule Selders an der Elberfelder Straße 217. Auf Einladung von Anne Selders schauen sich die Teilnehmer die Hallen und das Freigelände an.

Im Anschluss erfolgt vor Ort die offene Vorstandssitzung.

Die Frauen Union organisiert seit drei Jahren regelmäßig offene Vorstandssitzungen, denen jeweils ein kleiner Vortrag und/oder eine Führung vorausgehen, bei Haaner Unternehmen. Dieser Einblick findet eine sehr gute Resonanz, da die Besonderheiten der Branchen, das individuelle Angebot von den Inhabern vorgestellt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.