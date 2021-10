Politischer Markttag in Haan : Frauen-Union plant Trillerpfeifen-Aktion

Politischer Markttag in Haan

Brigitte Heuser - hier bei einem Besichtigungstermin am Bahnhof Gruiten - ist im Amt der Vorsitzenden bestätigt worden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Im November plant die rührige Gruppe eine Marktaktion: Zum Schutz in der dunklen Jahreszeit werden die metallenen Pfeifen als Schlüsselanhänger verteilt.

Brigitte Heuser bleibt Vorsitzende der Haaner Frauen Union. Bei der Jahresversammlung wurde sie jetzt einstimmig von den weiblichen CDU-Mitgliedern im Amt bestätigt. „Leider hat uns Corona tüchtig ausgebremst und unsere Veranstaltungsplanungen für 2020 und 2021 umgeworfen“, berichtete Brigitte Heuser in ihrer Rede. Die Frauen Union habe schon im Mai 2020 auf digitale Angebote umgestellt: „In Videos haben wir Einzelhändler und Ärzte vorgestellt und ihren Umgang mit Corona erfragt. Die Resonanz auf diese Videos hat uns überrascht und doch hoffen wir darauf, bald wieder sicher in Präsenz Angebote unterbreiten zu können.“ Die Vorsitzende sieht ihre Aufgabe darin, die spezifischen Themen in den Vordergrund zu stellen: „Wir wollen Frauen besser vernetzen, dies auch mit digitaler Unterstützung“, sagte sie.