Aus dem Polizeibericht Frau in Haan ertappt Einbrecher

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hörte die Frau gegen 12.30 Uhr ein unübliches Geräusch in der Wohnung. Als sie nachsah, überraschte sie einen fremden Mann im Wohnzimmer. Ein zweiter befand sich in die Küche. Beide waren zuvor nach Aufbrechen einer Terrassentür in die Wohnung gelangt. Die Männer flohen unmittelbar auf dem Einstiegsweg in den rückwärtigen Garten und anschließend über die Bismarckstraße in Richtung Karl-August-Jung-Platz. Die 52-Jährige alarmierte sofort die Polizei, die das flüchtige Duo trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndungaber nicht aufspüren konnte.