Bürgermeister-Kandidatin der WLH : WLH-Vorstand empfiehlt Meike Lukat als Kandidatin

Wahlparty der Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan im Mai 2014. Meike Lukat verfolgt auf dem Tablet-Computer, wie sich das Wahlergebnis in Haan entwickelt. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Haan (pec) Das Ergebnis fiel einstimmig aus: Der Vorstand der Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH) hat Meike Lukat bei der jüngsten Fraktionssitzung als Kandidatin für das Bürgermeisteramt der Stadt Haan vorgeschlagen.

Dies teilten die Vorstandsmitglieder Annegret Wahlers (Vorsitzende) und Thomas Höhne (Stellvertreter) jetzt mit. Das letzte Wort hat die Mitgliederversammlung am 20 März.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Meike Lukat ist bereits seit 16 Jahren ehrenamtlich kommunalpolitisch in Haan aktiv. Sie entwickelt Lösungsvorschläge, die für Haan erfrischend neu sein können.“ Außerdem sei sie „verwurzelt in unserer Stadt“.