Arbeiterwohlfahrt Haan : Countdown für Fotowettbewerb „Orte der Stille“

So ähnlich könnten die Einsendungen zum Fotowettbewerb der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Haan aussehen. Foto: Peter Klückmann

Haan Die Arbeiterwohlfahrt Haan nimmt noch bis Ende August Fotos zum Wettbewerb „Orte der Stille“ an. Die besten 20 Fotos werden prämiert und ausgestellt.

Der Fotowettbewerb „Orte der Stille“ möchte Friedhöfe in den Mittelpunkt stellen und ist Teil des Projektes „Sag ja zum Leben“. Ziel ist es Menschen aus ihrer Komfortzone zu holen und zu motivieren, über die Tabuthemen Alter, Krankheit, Tod und Sterben nachzudenken. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Haan ruft alle professionellen und Hobby-Fotografen aus Nordrhein-Westfalen auf, Bilder über das Thema „Orte der Stille“ einzureichen. Einsendeschluss ist Mittwoch, 31. August.

Maximal fünf Fotos pro Person sind erlaubt. Die Aufnahmen sollen mit Name, Telefonnummer und Adresse geschickt werden an „ortsverein@awo-haan.de“. Die Fotos sollen das „jpg“-Dateiformat haben und in hoher Auflösung (2-4 Megabyte) eingereicht werden.