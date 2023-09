Fotos aus Haan So schön ist die Haaner Kirmes 2023

Mit dem traditionellen Fassanstich, drei Böllerschüssen und Dutzenden Luftballons, die in den Himmel stiegen, ist am frühen Samstagnachmittag die Haaner Kirmes offiziell eröffnet worden. Bis Dienstag steht die kleine Stadt zwischen Solingen und Düsseldorf im Zeichen des großen Volksfestes. Wir nehmen Sie mit auf einen Rundgang in Bildern und starten am Riesenrad.