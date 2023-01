Haushaltsbefragung Uni fragt: Wie mobil sind die Haaner?

Wer fährt wann wohin und welches Verkehrsmittel nutzt er dafür? Die Erforschung der alltäglichen Mobilität der Bevölkerung in Haan ist Gegenstand einer Haushaltsbefragung, die von der Technischen Universität Dresden zu Beginn des Jahres 2023 gestartet wird. Die Untersuchung ist Teil des Forschungsprojektes „Mobilität in Städten – SrV 2023“, das in mehr als 500 deutschen Städten und Gemeinden zeitgleich läuft. Es solle wichtige Erkenntnisse und Grunddaten für die örtliche und regionale Verkehrsplanung sowie die Verkehrspolitik liefern, schreibt die Haaner Stadtverwaltung zum Start der Befragung in einer Pressemitteilung.