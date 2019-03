Haan : Kindergarten wird zum Wissenschaftslabor

Philip (6) mit seinem Vater Reiner Görgen beim Experiment mit einem Wasserglas und einem Stück Papier. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HAAN „Alle forschen mit!“ hieß es im Familienzentrum am Bollenberg. Väter und ihre Kinder kamen zum Experimentieren.

Der Luftdruck machte es möglich: Die Kinder füllten ihre Gläser mit Wasser, deckten sie mit Papier ab und drehten sie auf den Kopf. „Das Wasser bleibt drin!“ freute sich die fünfjährige Melinda. Experimente wie dieses und noch viele andere wagte sie am Freitag mit einigen Altersgenossen und den Vätern. Unter dem Motto „Alle forschen mit!“ hatte das Städtische Familienzentrum am Bollenberg gemeinsam mit dem Familienbildungswerk des Deutschen Roten Kreuzes Mettmann zu einem Forschernachmittag eingeladen. Und immerhin eine Handvoll Väter mit ihren Kindern im Alter ab vier Jahren besuchten die Einrichtung an der Robert-Koch-Straße.

„Ich bin Maschinenbauingenier und habe daher natürlich ein starkes naturwissenschaftliches Interesse“, erzählte Reiner Görgen, der mit Sohn Philip (6) in den Gruppenraum gekommen war. Die Begeisterung färbte offensichtlich auf den Spross ab: „Er hat selber auch viel Spaß an der Sache – und manches, was wir hier erleben, haben wir auch zu Hause schon ausprobiert.“ Auf das Programm gestoßen seien sie beim Blick auf den Veranstaltungskalender des Familienzentrums, in dem Philip auch seinen Kindergartenplatz hat. „Hier gibt es viele Angebote“, lobte Görgen.

Info Familienbildungswerk des Roten Kreuzes Das Angebot der Einrichtung ist breit gefächert. Mehrsprachige Spielgruppen, Turnaktionen und verschiedene Gesundheitsprogramme stehen ebenso im Veranstaltungskalender wie Sprachförderung und Beratungsangebote für junge Eltern. Den nächsten Forschernachmittag im Städtischen Familienzentrum am Bollenberg bietet das DRK am 18. Oktober an. www.drk-mettmann.de

Unter Anleitung von Helmut Bandosz vom DRK-Familienbildungswerk starteten sie ihre Versuche – im Raum, und teilweise auch im Freien. Da ging es zum Beispiel darum, einen Eimer, in dem sich ein kleiner Ball befand, über den Kopf zu schwingen – mit dem klassischen Effekt: Die Fliehkraft hielt den Ball im Eimer. Auf dem Flur wiederum bauten die Kinder mit ihren Vätern eine kleine Seilbahn für einen Luftballon: Timm Schleif, Vater der kleinen Melinda, pustete vor den Augen der Mitstreiter einen Luftballon auf, setzte eine Klammer an die Öffnung und klebte auf der Haut einen Strohhalm fest. Durch diesen führte er schließlich eine lange Kordel, deren Ende Philip festhielt. Das Resultat: Nach Entfernen der Klammer sauste der Luftballon mit zunehmendem Luftverlust über die Kordel durch den Flur – wenn auch in diesem Fall erst im zweiten Versuch.