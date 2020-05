Kriminalität : Formellas Anwalt will sich derzeit nicht äußern

Haan Nach der Durchsuchung im Haaner Rathaus sieht der Staatsanwalt eine Erhärtung des Tatverdachts der Vorteilsnahme gegen die ehemalige Erste Beigeordnete der Stadt. Ob dies für eine Anklage ausreiche, stehe aber noch nicht fest.

Formella wird unter anderem Vorteilsnahme im Amt vorgeworfen. Dies soll im Zusammenhang mit der Vergabe von Aufträgen bei der Flüchtlingsbetreuung geschehen sein. Im Zuge der Durchsuchungs-Aktion am Donnerstag im Haaner Rathaus wurde der Verdacht nun auch auf den 58-Jährigen als mutmaßlichen Mittäter ausgeweitet. Ihm wird unter anderem Bestechlichkeit vorgeworfen. So soll er beispielsweise Details zu geplanten Auftragsvergaben an einen Sicherheitsdienst im Bereich der Flüchtlingsbetreuung weitergegeben haben. Im Gegenzug habe er sich von dem Unternehmen dann eine private Urlaubsreise finanzieren lassen. All dies, sagt Baumert, sei offenbar auf Betreiben Formellas geschehen.