„Fairteiler“ am Bahnhof Gruiten : Ein Platz gegen die Ess-Verschwendung

Haan Seit Mitte April hat die Ortsgruppe „Foodsharing Haan“ eine Anlaufstelle für die Weitergabe von Lebensmitteln, die sonst weggeworfen würden. Am Bahnhof Gruiten ist ein Fahrradanhänger als „Fairteiler“ aufgestellt worden; passenderweise „Ess-Bahn“ genannt.

Gäbe es den sogenannten „Fairteiler“ nicht – so manches, was noch gut für den Verzehr geeignet ist, würde in der Mülltonne landen. Auf dem „Park & Ride“-Parkplatz Gruiten Bahnhof steht seit neuestem neben den frisch installierten Fahrradboxen ein „Fairteiler“– also ein Ort, zu dem alle Menschen Lebensmittel bringen und kostenlos von dort mitnehmen dürfen.