Fördercerein hat viel vor „Wir wollen der Kirchenmusik eine Heimat bieten“

Neu ist der Verein nicht: Bereits seit 13 Jahren gibt es den Förderverein „Kirchenmusik plus“ der Evangelischen Kirchengemeinde Haan schon. Gegründet, um Musik und Kultur zu unterstützen. Trotzdem fühlt es sich für den Vorstand in diesem Jahr wie ein Neustart an. Die Pandemie hatte die Kultur nämlich nahezu komplett ausgebremst. Erst langsam nimmt sie wieder an Fahrt auf. Diesen Fahrtwind will der Verein nutzen, um sich erneut in Erinnerung zu rufen, die Werbetrommel zu rühren, und mit vereinten Kräften Musik und Kultur wieder ins Rampenlicht zu führen.