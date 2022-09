Freunde und Förderer des St. Josef Krankenhauses Haan zogen Bilanz : Förderverein stiftet 34.000 Euro für das Krankenhaus

Haan Der Verein der Freunde und Förderer des Haaner Krankenhauses St. Josef und es Diabeteszentrums Rheinland hat jetzt seine Jahresbilanz gezogen.

. Auch wenn der Förderverein des Krankenhauses St. Josef Haan aufgrund der Corona-Pandemie sein Sommerfest und seine Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr nicht durchführen konnte, blieb er nicht untätig. Im Gegenteil: 34.000 Euro hat der seit 2011 engagierte Verein in diesem Jahr zur Unterstützung des Krankenhauses freigegeben. Eingeplant sind unter anderem vier neue Behandlungsstühle für die Fuß-Ambulanz, berichtete Schatzmeister Achim Wolff auf der diesjährigen Mitgliederversammlung, die endlich wieder in Präsenz stattfinden konnte. Allerdings nicht wie gewohnt in der Aula des Krankenhauses, sondern aufgrund dessen Pandemie-Bestimmungen im Forum von St. Chrysanthus und Daria.