Digitales Lernen : 60 iPads für Physik, Bio, Chemie und Co.

60 iPads für Physik, Bio, Chemie und Co.

Haan Der Förderverein hat dem Gymnasium digitale Endgeräte für 22.000 Euro geschenkt. Die iPads sollen vor allem bei naturwissenschaftlichen Experimenten zum Einsatz kommen.Der digitale Standard der Schulen wird immer besser.

Es hätte deutlich unangenehmere Termine geben können, als jenen, den Dirk Wirtz jetzt gut eine Woche nach dem Start an seinem neuen Arbeitsplatz wahrnahm: Da empfing der neue Leiter des städtischen Gymnasiums Haan den Vorstand des Fördervereins der Schule in seinem Büro – und der war nicht mit leeren Händen gekommen. Markus Conrad, Vorsitzender des Vereins, übergab 60 iPads, also gewissermaßen zwei komplette Klassensätze im Wert von insgesamt 22.000 Euro.