Ehemalige Landesfinanzschule : Flüchtlinge: Stadt startet neuen Versuch einer Gefahrenanalyse

In der ehemaligen Landesfinanzschule an der Kaiserstraße sind zurzeit Flüchtlinge untergebracht. Foto: Bahrmann, Simone (simb)

Haan Sie soll Aufschluss darüber geben, ob der Wachdienst für die Not-Unterkunft tagsüber eingespart werden kann.

Ein erster Versuch ist erfolglos geblieben, weil keine Bewerber gefunden wurden. Das hält die Stadt Haan jedoch nicht davon ab, einen zweiten Versuch zu wagen. Die Verwaltung sucht zurzeit per Ausschreibung nach Anbietern, die eine Gefahrenanalyse erstellen sollen. Es geht um die ehemalige Landesfinanzschule an der Kaiserstraße. Im Sommer 2015 eröffnete sie in der neuen Funktion einer Flüchtlingsunterkunft – es wurde der Auftakt zu einer Erfolgsgeschichte.