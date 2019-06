Haan : Soheil Seyfikar und die deutschen Behörden

Seit drei Jahren lebt der iranische Flüchtling in Haan. Nach Abschluss seiner Ausbildung droht ihm die Abschiebung.

Der iranische Asylsuchende Soheil Seyfikar ist seit vier Jahren in Deutschland und seit mehr als drei Jahren in Haan. Seither bemüht er sich um ein Bleiberecht. Sein Asylantrag wurde Anfang dieses Jahres vom zuständigen Düsseldorfer Gericht negativ entschieden. Das war ein Schock für den mittlerweile vorbildlich integrierten Haaner, der inzwischen 35 Jahre alt ist.

Soheil Seyfikar ist bei der Caritas ehrenamtlich tätig. Er hat hier Freunde und Förderer. Seine Fotoausstellung im vorigen Jahr in der Stadt-Sparkasse Haan, in der er Fotos seiner Heimat und solche mit Haaner Motiven gegenüberstellte, fand große Beachtung.

In seiner iranischen Geburtsstadt Shiraz, wo bis heute seine Familie wohnt, war Seyfikar Kameramann. Sein „Vergehen“ im Iran war, dass er einen Film gedreht hat über einen in Kanada lebenden Sänger seiner Glaubensgemeinschaft, der sich kritisch über die iranische Regierung geäußert hat. Hinzu kam, dass dieser Film in einem regimekritischen Fernsehsender gezeigt worden war. Soheil Seifikar hatte nur eine Wahl,um einer Verhaftung zu entgehen. Er musste sein Land verlassen. Sein 40-tägiger Fluchtweg über die Türkei und viele europäische Länder mutet mehr als abenteuerlich an.

Seyfikar gehört der sehr alten, aber kleinen Religionsgemeinschaft der Zoroaster an, die nicht zur muslimischen Glaubensgemeinschaft gehören. Seit April 2015 lebt er in Haan. Sein vorläufiges Bleiberecht ist begrenzt auf fünf Jahre. Auf jeden Fall hat er die Möglichkeit, seine Ausbildung abzuschließen.

Nur einen iranischen Pass, den hat er nicht. Und der ist notwendig, um ihn dauerhaft von der Abschiebung zu bewahren. Es bleibt Seyfikar keine andere Wahl: Er muss das iranische Generalkonsulat in Frankfurt aufsuchen und einen solchen Pass beantragen. Dieser Weg nach Frankfurt aber ist ein Weg, der verständlicherweise mit unendlich vielen mentalen Schranken ausgestattet ist. Mit Hilfe von juristischen Fachleuten will Seyfikar ihn aber jetzt gehen. Eine andere Wahl hat er nicht, wenn er in Deutschland bleiben will. Wir werden ihn auch in den kommenden Monaten begleiten.