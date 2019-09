Haan : Fitnessparcour für die aktive Pause

Übergabe der Outdoor-Fitnessgeräte an die Stadt Haan, Jürgen Simon (rechts, Wirtschaftsförderung Stadt Haan) bekam eine Einweisung durch Gesundheitscoach Till Hermanns (links) an einem Rudergerät. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Drei Unternehmen sponsern Trainingsgeräte, die im Grüngürtel am Technologiepark aufgestellt sind.

Die Gartenstadt ist um eine Attraktion reicher: Unter großer Beteiligung wurde im Grüngürtel des Technologieparks, entlang der Millrather Straße, ein Fitness-Parcours eröffnet. Es sind fünf installierte Geräte an denen in erster Linie Erwachsene unter freiem Himmel nicht nur Bauch, Beine und Po trainieren können.

Groß fiel die Neugier aus, die am Samstag zahlreiche Bürger Gruitens und Haans an den Rand des Technologieparks führte: Frank und Ralf Kronenberg von der Firma Eduard Kronenberg (EK) überreichten feierlich, bei einem symbolischen Akt, den von ihnen initiierte und nun fertiggestellten Fitness-Parcours der Öffentlichkeit. Fünf fest installierte Geräte aus Edelstahl an denen alle, vom Laien über den Hobbysportler bis zum Vollprofi, ihre Fitness trainieren können. Zur offiziellen Einweihung war noch Personaltrainer und Gesundheitscoach Till Hermanns dabei, der den interessierten Anwesenden einige Übungen erklärte und vorführte. Im Alltag aber übernehmen Tafeln die Trainerfunktion: Vor jedem Gerät wurde eine kleine Erklärtafel aufgestellt, die den Nutzer einführt. „Zusätzlich sind die Tafeln mit einem QR-Code ausgestattet, die man mit dem Handy einscannen kann“, erklärte Pressesprecherin Justine Duda. Der Code führt dann zu einem Video, in dem die diversen Übungen vorgeführt werden.

Zurück in der Heimat war er sicher, dass sich ein solcher Parcours auch in den Weg am Grüngürtel des Technologieparks gut einfügen würde. Ein neues Highlight für seine Mitarbeiter aber auch für die Bürger der Gartenstadt. „Durch diesen Standort bringen wir auch Haan und Gruiten näher zusammen“, freute sich Kronenberg. Schon bei der Planung des Grüngürtels vor gut zehn Jahren hatten Architekten Fitnessgeräte in die Pläne eingezeichnet. Aus Kostengründen - damit stand die Stadt Haan in der Haushaltssicherung – nahmen die Politiker aber Abstand.