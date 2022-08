Hitze in Haan : Fische schnappen im Teich nach Luft

Haan Die Feuerwehr Haan hat eine Rettungsaktion gestartet: Einsatzkräfte bauten im Schillerpark einen Wasserwerfer auf, der den Teich mit sauerstoffreichem Wasser versorgte.

Gluthitze in der Stadt – da leiden Mensch und Tier momentan gleichermaßen. Am Donnerstag war es gar so heiß und schwül, dass selbst die Fische im Schillerpark-Teich nach Luft schnappen mussten, weil sie nicht mer genug Sauerstoff bekamen. Die Feuerwehr Haan startete eine Rettungsaktion: In Amtshilfe für den städtischen Baubetriebshof wurde umgehend ein Wasserwerfer aufgebaut, der den Teich in hohem Bogen mit sauerstoffreichem Wasser versorgte und so dazu beitrug, dass die Teichbewohner am Ende wieder munter wurden, wie ein Fisch im Wasser. Text: peco, Foto: Feuerwehr Haan