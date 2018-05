Haan: Filter-Hersteller verdoppelt sein Verteilzentrum

Haan 17 Millionen Produkte versendet der auch in Haan ansässige Filterhersteller "Donaldson" pro Jahr. Um diese Mengen künftig noch effizienter bewältigen zu können, hat das Unternehmen jetzt sein Verteilzentrum im belgischen Brügge auf 45.000 Quadratmeter erweitert. Das Werk bedient 164 Länder. "Zur Unterstützung unserer Wachstumsstrategie und unserer Verpflichtung, für eine globale Präsenz mit lokaler Ausrichtung zu sorgen, investieren wir kontinuierlich in neue Kapazitäten auf der ganzen Welt", sagte Vorstandschef Tod Carpenter bei der Eröffnung.

Das Zentrum wurde 1996 als Fabrik mit 10.000 Quadratmetern in Betrieb genommen, um Gasturbinenfilter herzustellen. Im Jahr 2006 wandelte das Unternehmen den Standort in ein Distributionszentrum um um und verdoppelte die Fläche auf 22.000 Quadratmeter.

An der Büssingstraße in Haan entwickelt Donaldson eine Vielzahl von Produkten, darunter Filter für eine "Reinraum-Linie", die besondere Anforderungen an die Hygiene stellt. Seit wenigen Jahren gibt es auch Filter für den Bereich der Nahrungsmittel-, Getränke- und Arzneimittel-Industrie. In Haan sind rund 230 Mitarbeiter beschäftigt.