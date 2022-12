Wasser löst Alarm aus Feuerwehreinsatz an Weihnachten im Gymnasium Haan

Beim Eintreffen im Gebäude an der Adlerstraße stellten die Einsatzkräfte dann schnell fest, dass austretendes Wasser der Auslöser für die Alarmierung war – genauer gesagt, eine kleine Undichtigkeit an einer Muffe einer Wasserleitung, wie Feuerwehrsprecher Mirko Braunheim auf Anfrage erläuterte. Nennenswerter Schaden sei augenscheinlich nicht entstanden. „Der Raum wurde vom Wassernetz abgeschiebert und die Brandmeldeanlage wieder in Betrieb genommen“, teilt die Feuerwehr mit.